США с союзниками с 14 августа эвакуировали из Кабула почти 112 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. США вместе с союзниками с 14 августа эвакуировали из Кабула почти 112 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель Белого дома.

"С 14 августа США эвакуировали или содействовали эвакуации примерно 111,9 тыс. человек. С конца июля мы перевезли [из Афганистана в другие страны] примерно 117,5 тыс. человек", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

За минувшие сутки из города удалось вывезти примерно 6,8 тыс. человек.

После объявления в апреле президентом США Джо Байденом о начале вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и 15 августа вошло без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Многие государства эвакуируют сейчас из Афганистана своих граждан, в том числе дипломатов, а также стремящихся выбраться из страны афганцев.

Для обеспечения эвакуации в аэропорт Кабула были направлены подразделения ВС Соединенных Штатов. Власти США намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.