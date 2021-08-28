AP: "Талибан" разместил дополнительные силы у аэропорта Кабула

ТАСС, 28 августа. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) разместило дополнительные силы у аэропорта Кабула, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после теракта, произошедшего там в четверг. Об этом в субботу сообщило агентство AP .

По его данным, новые контрольно-пропускные пункты расположены на дорогах, ведущих к аэропорту. На некоторых блокпостах в распоряжении талибов имеются захваченные у афганских сил безопасности армейские внедорожники Humvee и очки ночного видения. Как утверждает агентство, в результате опустели те районы, где в течение последних двух недель собирались большие толпы людей в надежде покинуть Афганистан после захвата власти в стране боевиками "Талибана".