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Теракт возле аэропорта в Кабуле

AP: "Талибан" разместил дополнительные силы у аэропорта Кабула

Новые контрольно-пропускные пункты расположены на дорогах, ведущих к аэропорту, отмечает агентство

ТАСС, 28 августа. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) разместило дополнительные силы у аэропорта Кабула, чтобы предотвратить скопление больших толп людей после теракта, произошедшего там в четверг. Об этом в субботу сообщило агентство AP.

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По его данным, новые контрольно-пропускные пункты расположены на дорогах, ведущих к аэропорту. На некоторых блокпостах в распоряжении талибов имеются захваченные у афганских сил безопасности армейские внедорожники Humvee и очки ночного видения. Как утверждает агентство, в результате опустели те районы, где в течение последних двух недель собирались большие толпы людей в надежде покинуть Афганистан после захвата власти в стране боевиками "Талибана".

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АфганистанТеракт возле аэропорта в Кабуле
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