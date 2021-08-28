СМИ: чрезвычайный саммит G20 по Афганистану может пройти до 17 сентября

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит Группы двадцати (G20), посвященный положению дел в Афганистане, может пройти в период с 8 по 10 сентября или с 15 по 17 сентября. Об этом в субботу сообщила газета La Repubblica .

По ее данным, встреча будет организована в формате видеоконференции. Отмечается, что организаторы не планируют проводить чрезвычайный саммит после 17 сентября, чтобы не произошло пересечения с 76-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как пишет издание, на первой неделе сентября, "вероятно, 3 или 4 числа", между председателем Совета министров Италии Марио Драги и председателем КНР Си Цзиньпином должен состояться телефонный разговор, который "станет последним шагом в попытке окончательно закрыть тему и созвать саммит". Италия сейчас председательствует в Группе двадцати.

В пятницу вопрос внеочередного саммита G20 по Афганистану обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Как заявил российский министр, Россия готова изучить предложение Италии о роли данного формата в афганском урегулировании. Ди Майо на пресс-конференции с Лавровым подчеркнул, что РФ принадлежит ключевая роль в урегулировании в Афганистане. Глава МИД Италии не раз указывал на необходимость привлечения России, Китая, Индии и Турции для решения афганского вопроса.

На прошлой неделе пресс-служба Кремля проинформировала, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Драги, они высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках G20, ради содействия миру в Афганистане.