Макрон заявил, что Франция обсуждает с "Талибаном" гуманитарные операции и вывоз афганцев

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о переговорах между Францией и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана тех граждан, которым угрожает опасность. По его словам, роль посредника в этом процессе выполняет Катар.

"Мы все еще ведем переговоры, и все пока носит крайне предварительный характер, но мы обсуждаем с талибами проведение гуманитарных операций, а также возможности по защите и вывозу тех афганцев, которые находятся в опасности", - сказал Макрон журналистам на пресс-конференции в Багдаде в субботу.

"Да, мы ведем совместную работу с Катаром среди прочих, чтобы осуществить эти операции. Потому что Катар в контексте их общения с Талибаном имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности, которые еще предстоит определить. Но придется каждый раз договариваться с "Талибаном" в меняющихся условиях", - уточнил он.

В ночь на субботу МИД и Министерство Вооруженных сил Франции объявили о завершении операции по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев. Французские дипломаты и военные были вывезены на авиабазу в Абу-Даби (ОАЭ). Как уточнил в ходе пресс-конференции Макрон, всего с середины августа были вывезены 2 834 человека, из них 142 француза и 117 европейцев, остальные - граждане Афганистана. Всего было осуществлено 15 рейсов.