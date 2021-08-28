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Смена власти в Афганистане

Меркель обсудила ситуацию в Афганистане с Джонсоном и Рютте

В частности, стороны затронули тему эвакуации из республики граждан, местных сотрудников и нуждающихся в защите жителей Афганистана

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Нидерландов Марком Рютте, во время которых обсуждалась ситуация в Афганистане. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"В центре внимания переговоров находились завершение международной эвакуации через аэропорт Кабула, ситуация в Афганистане и регионе", - сообщил Зайберт. "Канцлер и премьеры были едины во мнении, что наивысший приоритет по-прежнему придается выезду [из Афганистана] граждан, местных сотрудников и нуждающихся в защите жителей Афганистана, а также гуманитарному снабжению населения и беженцев в регионе", - отметил представитель кабмина. Он подчеркнул, что в свете ухудшения ситуации для безопасности дипперсонала Меркель обсудила с Джонсоном и Рютте "возможные политические и дипломатические варианты" действий.

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Меркель, АнгелаАфганистанГерманияВеликобританияНидерландыДжонсон, БорисСмена власти в Афганистане
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