Украина завершила эвакуацию граждан из Афганистана

"Сегодня на Украину прибыли еще три эвакуационных рейса из Афганистана с более чем 300 гражданами. Всего уже совершено шесть гуманитарных рейсов для возвращения домой прежде всего наших граждан. За время этой беспрецедентной по сложности операции нашим государством спасены более 700 человек", - сказал он агентству "Украинские новости".

Подоляк уточнил, что в субботу в Киев доставлены около 80 украинцев. Еще около 100 эвакуированных имеют вид на жительство на Украине. На борту самолетов были также десятки сотрудников международных гуманитарных организаций в Афганистане, граждане этой и других стран.

В субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак в киевском аэропорту Борисполь сообщил, что при необходимости эвакуация будет продолжена. Он отметил, что субботним рейсом, в частности, эвакуировали журналистов изданий The Globe and Mail, The Wall Street Journal, USA Today, Stars and Stripes.