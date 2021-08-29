Эксперт: ИГ создаст проблемы талибам в Афганистане в идеологической борьбе

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Приход к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) ознаменуется борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Такое мнение высказал эксперт по терроризму, директор исследований Французского института международных отношений (IFRI) Марк Хекер в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche .

"ИГ <...> пытается обойти "Талибан" по уровню радикализма. Организация обвиняет их в сотрудничестве с американцами <...>", - уверен исследователь.

По его словам, ситуация осложняется и тем, что некоторые члены ИГ в прошлом состояли в рядах "Талибана" или связанных с ним группировках, как, например, глава региональной ячейки "ИГ в Хорасане", который предположительно состоял в рядах террористической группировки "Сеть Хаккани", связанной с талибами. К тому же, талибы переходили под крыло ИГ в период их территориальной экспансии в Сирии и Ираке, когда группировка располагала средствами и могла себе позволить платить боевикам. Сейчас "ИГ в Хорасане", по данным ООН, на которые ссылается исследователь, насчитывает 1,5-2,2 тыс. боевиков, большинство из которых сосредоточены в восточной части страны.

Хекер отметил, что борьба может вестись не только на идеологическом поле, но и за счет стратегии устрашения. Он напомнил, что группировка ИГ, потеряв захваченные территории, стала организовывать теракты на регулярной основе. Хотя с весны 2019 года по весну 2020 года их частота снизилась на 80% (данные ООН), эта тенденция может обернуться вспять.

По мнению Хекера, увеличение числа терактов, организованных ИГ, будет попыткой "продемонстрировать, что "Талибан" не может стабилизировать ситуацию в стране".

Ситуация в Афганистане

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

26 августа у здания аэропорта Кабула, через который проходит эвакуация иностранных граждан, произошли два взрыва, устроенные смертниками ИГ. Погибли 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. "Талибан" осудил произошедшее и также пообещал привлечь виновных к ответственности.