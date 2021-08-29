Посольство США в Кабуле рекомендовало американцам не приближаться к аэропорту

ТАСС, 29 августа. Американское посольство в Кабуле рекомендовало американским гражданам избегать территорий, прилегающих к аэропорту столицы Афганистана. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте дипмиссии.

"На фоне достоверных данных об определенной угрозе все граждане США вблизи аэропорта Кабула <...> должны немедленно покинуть прилегающую к нему территорию", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии подчеркнули, что американским гражданам следует также отказаться от поездок в аэропорт и не подходить ни к одним из его ворот.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что американские военные считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. По словам американского лидера, он приказал военачальникам "принять все возможные меры" для защиты служащих ВС США, находящихся в Афганистане.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации людей из Афганистана. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.

26 августа боевики группировки "Исламское государство в Хорасане" (является ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") устроили теракт у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных.