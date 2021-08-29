Reuters: ВС США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Кабула

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщило в субботу вечером агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, к настоящему моменту эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула порядка тысячи человек. Источник агентства также отметил, что толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться после того, как стало известно о вероятных новых терактах.

В свою очередь источники газеты The Washington Post указывают на то, что завершение основной фазы операции по эвакуации людей совпало по времени с терактом вблизи аэропорта Кабула. После этого ее масштаб был значительно сокращен, а военные, осуществляющие эвакуацию, сконцентрировались на вывозе тех людей, которые уже находились на территории аэропорта.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что американские военные считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. По словам американского лидера, он приказал военачальникам "принять все возможные меры" для защиты служащих ВС США, находящихся в Афганистане. Посольство США в Кабуле рекомендовало гражданам США избегать окрестностей аэропорта.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации людей из Афганистана. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.

26 августа боевики группировки "Исламское государство в Хорасане" (является ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") устроили теракт у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных.