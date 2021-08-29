NYT: Турция, Катар и страны "семерки" в понедельник обсудят будущее аэропорта Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Представители стран "семерки", а также Турции и Катара намерены обсудить будущее аэропорта Кабула после завершения вывода войск США из Афганистана. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, на предстоящей встрече, запланированной на понедельник, будет поднят вопрос о будущем Афганистана. В частности, как ожидается, речь пойдет о том, как будет функционировать аэропорт Кабула после завершения эвакуации, проводимой американскими военными.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что представители радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом. После того как иностранные силы покинули ряд зон в аэропорту, они перешли под контроль талибов.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и беженцев. Американские власти намерены завершить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.