В "Талибане" заявили, что с пакистанскими талибами должны разбираться власти Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что с движением "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП) должны разбираться власти Пакистана, а не Афганистана.

"Проблема ТТП - это проблема, с которой придется иметь дело Пакистану, а не Афганистану. Пакистан, а также пакистанские улемы и религиозные деятели, а не [афганские] талибы, должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию", - сказал Муджахид в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV, отвечая на вопрос, могут ли афганские талибы заставить пакистанских талибов не воевать против правительства.

При этом он заверил, что афганские талибы решительно настроены не допустить использования афганской территории для террористической деятельности против других стран. "Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не позволим никому использовать нашу территорию для разрушения мира в чужой стране", - заявил он.

"Если ТТП будет считать афганских талибов своими лидерами, они должны будут слушаться их, нравится им это или нет", - добавил представитель афганских талибов.

"Движение талибов Пакистана" - радикальная группировка, действующая в основном на Территории племен федерального управления, в северо-западных регионах Пакистана и вдоль границы с Афганистаном. Она выступает против пакистанского правительства и системы власти в стране и за создание в Пакистане "настоящего исламского государства". Боевики организуют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками. По данным местных СМИ, ТТП имеет тесные связи с афганскими талибами.