СМИ: Италия не допустила пункта о санкциях в отношении талибов в итоговом заявлении G7

РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги смог не допустить включения положения о введении санкций против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в совместную декларацию лидеров стран Группы семи по итогам состоявшегося 24 августа чрезвычайного саммита по ситуации в Афганистане. Об этом пишет в воскресенье газета Il Messaggero .

По утверждению газеты, Италия, которая в статусе председательствующей страны в Группе двадцати работает над организацией чрезвычайного саммита этого объединения по Афганистану для более активного привлечения России, Индия, Китая и Турции к поиску выхода из кризиса, стремилась не допустить пункта о санкциях, на которых настаивал ряд государств, включая Великобританию, чтобы не осложнять сразу переговоры с Москвой и Пекином. В ближайшие дни должен состояться телефонный разговор Драги с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет издание. Как ранее сообщали итальянские СМИ, саммит по Афганистану может состояться до середины сентября, до начала недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 28 сентября.

В пятницу вопрос о проведении внеочередного саммита G20 по Афганистану обсуждался на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Как заявил российский министр, Россия готова изучить предложение Италии о роли данного формата в афганском урегулировании. При этом глава российской дипломатии указал, что Россия ожидает разъяснения от итальянской стороны, какая роль отводится "двадцатке", "какая добавленная стоимость им представляется в результате задействования этого механизма". Итальянская сторона неоднократно указывала, что РФ принадлежит ключевая роль в урегулировании в Афганистане.

На прошлой неделе пресс-служба Кремля проинформировала, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Драги, они высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках G20, ради содействия миру в Афганистане.