В Белом доме пообещали обеспечить выезд американцев из Афганистана после 31 августа

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Вашингтон располагает достаточными рычагами влияния, чтобы заставить радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) и после 31 августа не препятствовать выезду из Афганистана американцев и граждан республики, помогавших США. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS , стенограмму которого опубликовали в воскресенье.

По его словам, Вашингтон примет меры, чтобы у граждан США и у помогавших американской стороне афганцев "была возможность безопасно уехать" из республики. По словам Салливана, представители "Талибана" "в частном порядке и публично заявляли, что разрешат безопасный путь". "Мы не будем верить им на слово", - отметил помощник президента США. По его словам, у американской стороны есть возможность "заставить "Талибан" выполнять свои обещания".

"Учитывая по-прежнему имеющиеся у нас рычаги влияния, в том числе экономические и другие, мы считаем, что сможем и после 31 августа эффективно обеспечивать выезд из Афганистана других людей, желающих уехать", - сказал Салливан.

Эвакуация граждан

Эвакуации из Афганистана ожидают еще около 300 граждан США, сообщил Салливан.

По его словам, число американцев, ожидающих эвакуации в аэропорту Кабула, "удалось сократить до 300 человек или меньше". "В общей сложности мы эвакуировали свыше 5 тыс. [американцев], более 300 только за вчерашний день", - подчеркнул помощник Байдена.

"Мы считаем, что у американских граждан по-прежнему есть возможность приехать в аэропорт, сесть на самолет и улететь домой", - отметил Салливан. При этом он отметил, что у США есть "достаточно рычагов давления" на представителей радикального движения "Талибан" с тем, чтобы они обеспечили возможность "беспрепятственно покинуть страну американским гражданам, лицам, имеющим вид на жительство, и афганцам, у которых есть документы для того, чтобы попасть в США".