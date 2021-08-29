В США заявили, что уничтоженные в субботу в Афганистане террористы планировали новые атаки

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Уничтоженные в ночь на субботу в результате удара США по членам группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") боевики занимались планированием новых атак и изготовлением взрывных устройств. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN , отвечая на вопрос, причастны ли уничтоженные террористы к теракту у аэропорта Кабула.

"Это люди, которые планировали дополнительные атаки. Мы считаем, что, уничтожив их, мы помешали этим атакам", - сказал он. Салливан добавил, что они являлись частью сети группировки "Исламское государство в Хорасане". Он также отметил, что США продолжают прорабатывать цели для новых атак.

Помощник президента по нацбезопасности сообщил, что "Исламское государство в Хорасане" стремится распространить свою деятельность за пределы Афганистана, но пока не обладает такими возможностями.

В четверг возле здания аэропорта Кабула, через который западные страны эвакуируют иностранных граждан, произошел теракт, устроенный террористами ИГ. По последним данным, в результате погибли больше 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Американский президент Джо Байден заявил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по ИГ. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" осудило произошедшее и обещало привлечь виновных к ответственности.

В ночь на субботу Вооруженные силы США провели спецоперацию против боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане". Несколько террористов были уничтожены.