СМИ: число жертв американского ракетного удара в Кабуле возросло до семи

Пандемия COVID-19

Глава МИД КНР: США должны прекратить оказывать давление на ВОЗ

Кроме того, Ван И призвал Соединенные Штаты не подрывать совместную борьбу международного сообщества с пандемией и глобальное научное сотрудничество в поисках источника происхождения коронавируса

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