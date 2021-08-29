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СМИ: число жертв американского ракетного удара в Кабуле возросло до семи

Число жертв американского ракетного удара в Кабуле возросло до семи - газета "Афганистан таймс".

Теги
АфганистанСША
Пандемия COVID-19
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