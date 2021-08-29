Свыше 21 тыс. человек эвакуировали из Афганистана через авиабазу США Рамштайн в ФРГ

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Свыше 21 тыс. человек были эвакуированы из Афганистана через американскую авиабазу Рамштайн в Рейнланд-Пфальце на западе Германии. Такие данные привело в воскресенье генконсульство США во Франкфурте-на-Майне.

Более 6 тыс. эвакуированных практически сразу же после прибытия на базу Рамштайн вылетели дальше в США. "Мы пытаемся вывезти в безопасное место как можно больше людей из Афганистана", - отметили в консульстве. Афганцы и их семьи, которых эвакуировали из страны, размещены в палатках и самолетных ангарах на территории авиабазы. Их регистрируют и оказывают в случае необходимости медицинскую помощь.

С 20 августа Рамштайн является основным транзитным узлом для эвакуации граждан США из Афганистана.