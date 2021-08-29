Reuters: около 1 тыс. гражданских лиц ожидают эвакуации из Кабула

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. гражданских лиц до сих пор ожидают вылета из аэропорта афганской столицы, хотя до планируемой даты завершения эвакуации осталось всего два дня. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в сфере безопасности.

"Мы хотим гарантировать, что каждое гражданское лицо из числа иностранцев и тех, кто находится в рискованной ситуации, будет эвакуировано сегодня. Вылеты продолжатся до тех пор, пока этот процесс не завершится", - сказал собеседник агентства.

Руководители западных стран ранее подтвердили, что планируют полностью завершить операцию по вывозу своих граждан из Кабула к 31 августа. Многие из них уже сделали это. В своем совместном заявлении лидеры государств Группы семи призвали боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), установившего 15 августа контроль над Кабулом, предоставить возможность покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить в новых условиях, и после 31 августа, гарантировав полноценный прием коммерческих рейсов в столичном аэропорту.