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Смена власти в Афганистане

В США заявили, что талибы пообещали не мешать выезду граждан из Афганистана

В тексте заявления Госдепа подчеркивается, что страны намерены продолжить предоставлять некоторым афганцам разрешение на въезд

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Представители США, Евросоюза, НАТО и еще нескольких десятков государств получили от радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) гарантии того, что оно не станет препятствовать выезду из Афганистана иностранцев и граждан республики, получивших разрешение въехать в другие страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье американским Госдепартаментом.

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"Мы получили от "Талибана" заверения относительно того, что всем иностранцам и всем афганцам, получившим от наших властей разрешение на въезд, будет разрешено безопасно и спокойно добраться до пунктов отправки и покинуть страну", - отмечается в документе. Его подписали представители ЕС, Североатлантического альянса, а также более чем 90 государств, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Италии, Канады, США, Франции и Швеции.

В тексте подчеркивается, что страны намерены продолжить предоставлять некоторым афганцам разрешение на въезд. У представителей указанных государств "есть четкие ожидания того", что "Талибан" не будет препятствовать выезду упомянутых граждан республики.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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