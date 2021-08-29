Маас: Германия готова участвовать в обеспечении работы аэропорта в Кабуле

Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил в воскресенье по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мы благодарны Турции за предложение о дальнейшем использовании аэропорта в Кабуле. Также ФРГ готова оказывать дальнейшую поддержку, как финансовую, так и техническую", - написал Маас на своей странице в Twitter.