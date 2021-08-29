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Смена власти в Афганистане

Маас: Германия готова участвовать в обеспечении работы аэропорта в Кабуле

Министр иностранных дел Германии поблагодарил своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу за предложение о дальнейшем использовании аэропорта

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Германия готова внести вклад в обеспечение работы международного аэропорта в Кабуле.

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Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил в воскресенье по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мы благодарны Турции за предложение о дальнейшем использовании аэропорта в Кабуле. Также ФРГ готова оказывать дальнейшую поддержку, как финансовую, так и техническую", - написал Маас на своей странице в Twitter.

Теги
АфганистанТурцияГерманияМаас, ХайкоЧавушоглу, МевлютСмена власти в Афганистане
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