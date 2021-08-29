Талибы осудили ракетный удар ВС США в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило ракетный удар, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице. Соответствующее заявление представителя талибов Билала Карими приводит в воскресенье телекомпания CNN.

Карими подчеркнул, что США нарушили суверенитет республики, "проведя операцию на чужой земле". По его словам, американское руководство должно было заранее предупредить талибов о своих намерениях.

"Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их", - заявил представитель движения.

Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным газеты Afghanistan Times, погибли семь человек.