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Талибы осудили ракетный удар ВС США в Кабуле

Представитель радикалов Билал Карими отметил, что Соединенные Штаты нарушили суверенитет Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) осудило ракетный удар, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по афганской столице. Соответствующее заявление представителя талибов Билала Карими приводит в воскресенье телекомпания CNN.

Карими подчеркнул, что США нарушили суверенитет республики, "проведя операцию на чужой земле". По его словам, американское руководство должно было заранее предупредить талибов о своих намерениях.

"Каждый раз, когда США проводят подобные операции, мы осуждаем их", - заявил представитель движения.

Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным газеты Afghanistan Times, погибли семь человек.

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