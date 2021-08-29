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Теракт возле аэропорта в Кабуле

Байден встретился с семьями погибших при теракте в Афганистане военных США

Встреча была закрытой для прессы

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл в воскресенье встретились с семьями американских военнослужащих, которые погибли ранее на этой неделе в Афганистане. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

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Американский лидер посетил базу ВВС США в Довере (штат Делавэр). Туда в воскресенье доставили останки павших американских военных. Встреча с родственниками погибших была закрытой для прессы.

Байден и его супруга на базе ВВС Довер приняли участие во встрече самолета с останками американских военных, который прибыл с авиабазы Рамштайн в Германии. На церемонии также присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, министр Армии Кристин Уормут.

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоТеракт возле аэропорта в Кабуле
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