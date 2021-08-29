Эксперт: успехи талибов могут вызвать активизацию радикальных сил по всему Востоку

БЕЙРУТ, 29 августа. /ТАСС/. Возвращение движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти в Кабуле может повлечь за собой активизацию радикальных сил по всему региону Ближнего Востока и Средней Азии. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский специалист по исламскому фундаментализму профессор Бейрутского университета Джамаль Ваким.

"Выпущенные на свободу узники американской тюрьмы Гуантанамо, которые влились в руководство "Талибана", сыграли решающую роль в достигнутом этим движением успехе, - отметил он. - Не случайно один из них, Абдул Каюм Закира, исполняет сейчас обязанности министра обороны во временной администрации". Однако, по словам Вакима, "возникает вопрос, ограничится ли деятельность этих лиц, связанных в прошлом с международной террористической сетью, границами Афганистана или в скором будущем выйдет за их пределы".

Плохая новость для Сирии

Как указал политолог, "победа талибов является плохой новостью для Сирии, поскольку может поощрить к военной активности экстремистские вооруженные группировки, базирующиеся в северо-западной провинции Идлиб". "В их рядах воюют наемники из тюркских народностей, которые поддерживают тесные связи с талибами", - утверждал он.

Ваким полагает, что "приход к власти талибов может стать фактором, который ослабит региональные позиции Ирана, являющегося союзником Сирии, в чем заинтересованы не только США, но также Турция и Пакистан". "Очевидно, что турецкий лидер Тайип Эрдоган постарается воспользоваться ситуацией для укрепления влияния Анкары в Средней Азии", - сказал он.

Ливанский эксперт не склонен считать события в Афганистане крупным провалом американской политики. "За кулисами США выстраивают сейчас новую региональную стратегию, и, судя по интенсивным переговорам в Катаре, договоренности с талибами на данном этапе отвечают их интересам", - подчеркнул он.

Доктрина талибов

Как утверждает Ваким, талибы "останутся верны своей тоталитарной теократической доктрине, поэтому будут выступать против децентрализации Афганистана, как предлагают их оппоненты". По его мнению, руководство "Талибана", заинтересованное в поступлении международной гуманитарной помощи, может пойти "на некоторые послабления в своей прежней социальной практике, которой талибы придерживались в период пребывания у власти в 1996-2001 годах". "Однако ни о каком внедрении чуждых шариату демократических ценностей или избирательной системы речи не идет", - указал он.

Эксперт отметил, что движение "Талибан" за последние годы пополнило свои ряды выходцами из других этноконфессиональных групп и приобрело таким образом общеафганский статус. "Когда представители талибов говорят о создании инклюзивного правительства, они имеют в виду, что в него войдут их сторонники из разных регионов Афганистана", - пояснил он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, в провинции Панджшер. Западные страны эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.