Блинкен 30 августа обсудит с представителями нескольких стран координацию по Афганистану

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 30 августа, обсудит по видеосвязи дальнейшие согласованные действия в Афганистане с представителями НАТО, ЕС и коллегами из ряда государств. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства США.