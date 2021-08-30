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Смена власти в Афганистане

Блинкен 30 августа обсудит с представителями нескольких стран координацию по Афганистану

В консультациях примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 30 августа, обсудит по видеосвязи дальнейшие согласованные действия в Афганистане с представителями НАТО, ЕС и коллегами из ряда государств. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

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В консультациях примут участие представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Турции и Катара. Они обсудят "согласованный подход в последующие дни и недели". Позднее в понедельник Блинкен намерен в выступлении затронуть вопросы, касающиеся дальнейших планов США относительно Афганистана.

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АфганистанСШАБлинкен, ЭнтониСмена власти в Афганистане
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