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Смена власти в Афганистане

Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР обеспечение свободного выезда из Афганистана

Стороны отметили, что международное сообщество должно обеспечить выполнение талибами взятых на себя обязательств относительно безопасного проезда афганцев и граждан других государств

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье обсудил с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И усилия по обеспечению свободного выезда из Афганистана, а также соответствующие обязательства радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом.

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Как в нем отмечается, Блинкен и Ван И говорили о "важности того, чтобы международное сообщество обеспечило выполнение "Талибаном" публично взятых на себя обязательств относительно безопасного проезда и свободы перемещения афганцев и граждан других государств".

Теги
АфганистанСШАКитайСмена власти в Афганистане
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