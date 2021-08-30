Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР обеспечение свободного выезда из Афганистана

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье обсудил с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И усилия по обеспечению свободного выезда из Афганистана, а также соответствующие обязательства радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении, распространенном руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом.

Как в нем отмечается, Блинкен и Ван И говорили о "важности того, чтобы международное сообщество обеспечило выполнение "Талибаном" публично взятых на себя обязательств относительно безопасного проезда и свободы перемещения афганцев и граждан других государств".