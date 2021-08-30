Источник: Рааб представит приоритеты Британии на виртуальном совещании по Афганистану

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб примет в понедельник участие в международном совещании по видеосвязи по Афганистану, на котором представит британские приоритеты на этом направлении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье дипломатические источники.

Встреча пройдет по инициативе Соединенных Штатов с участием стран, входящих в Группу семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), а также Катара, Турции и представителей НАТО.

Как уточнили источники, британские приоритеты, о которых заявит Рааб, заключаются в "недопущении того, чтобы Афганистан превратился в убежище для террористов, ответных действиях на гуманитарную ситуацию, обеспечении региональной стабильности и возложении ответственности на "Талибан" (запрещено в РФ) за соблюдение прав человека". "В частности, он подчеркнет важность того, чтобы "Талибан" придерживался своих обязательств по обеспечению безопасного перемещения для иностранных граждан и афганцев, которым разрешен въезд в третьи страны", - сказали диписточники.

Как ожидается, глава Рааб также обозначит принципы будущего взаимодействия Лондона с пришедшим ко власти в Афганистане движением. Речь идет о отношениях "на основе прагматизма, чутко реагирующих на действия "Талибана", а не только на их слова, и в координации с международным сообществом при максимально возможно широкой коалиции", сообщили источники.