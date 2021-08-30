Талибы ожидают передачи аэропорта Кабула под их контроль

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Захватившее в Афганистане власть радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) с оптимизмом смотрит на предстоящий полный вывод иностранных войск из аэропорта Кабула и установление контроля над этим объектом. Об этом в опубликованном в понедельник интервью телеканалу NHK заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

"США уже покинули некоторые районы аэропорта, и они перешли под контроль "Талибана". Мы с оптимизмом смотрим на полный вывод иностранных войск из аэропорта. В ближайшем будущем весь аэропорт будет находиться под юрисдикцией талибов", - сказал он.

28 августа посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в стране. После этого боевики движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.