Власти Японии заявили, что надлежащим образом изучают заявки на предоставление убежища

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Япония надлежащим образом рассматривает заявки на предоставление статуса беженца, однако людей, не получивших временное разрешение на пребывание, ожидает депортация. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като, комментируя ситуацию вокруг россиянина, приплывшего с Кунашира на Хоккайдо.

"Поскольку речь идет об индивидуальном случае, мы не будем отдельно это комментировать. Однако, если говорить в общем, то в отношении людей, которые не получили временное разрешение на пребывание в Японии в соответствии с миграционным законодательством осуществляется процедура принудительного выезда. В случае желания получить убежище в нашей стране, необходимо подать соответствующее заявление. Мы надлежащим образом рассматриваем такие заявки и принимаем решение о том, соответствует ли она требованиям для предоставления убежища", - сказал он,

Ранее в генеральном консульстве РФ в Саппоро сообщили, что японская сторона официально уведомила диппредставительство о задержании указанного россиянина за нелегальный въезд. Между тем газета Hokkaido утверждает, что россиянину не будет присвоен статус беженца. В связи с этим ему не выдадут временное разрешение на пребывание. Ожидается, что он может быть выслан в Россию уже на этой неделе.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что миграционные власти Японии установили личность гражданина РФ. Его зовут В.Ф. Нокард. В диппредставительстве отметили, что добиваются предоставления допуска к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания.