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ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что способности Европы "имеют свои пределы"

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам для размещения беженцев. Об этом в понедельник в интервью газете Corriere della Sera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Способности Европы имеют свои пределы, без тесного сотрудничества ничего нельзя сделать. Соседние страны будут вовлечены в процесс больше и раньше, чем Европа. Так что, да - это также означает предоставление этим странам финансовой поддержки, как это было с Турцией", - заявил глава европейской дипломатии.

По его мнению, Европа должна извлечь уроки из ситуации в Афганистане, чтобы укрепить "трансатлантические отношения и сделать их более сбалансированными". Боррель подчеркнул, что ЕС необходимо "научиться работать сообща и укрепить идею стратегической автономии". "В [стратегической внешнеполитической концепции] "Стратегическом компасе ЕС" мы предлагаем создать европейское подразделение сил быстрого реагирования (Initial Entry Force), которое сможет быстро действовать в чрезвычайных ситуациях. ЕС должен иметь возможность вмешиваться для защиты собственных интересов, когда американцы не хотят вмешиваться", - подчеркнул он.

Теги
АфганистанБоррель, Жозеп
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