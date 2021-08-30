Лидер республиканцев в Сенате: уход из Афганистана - одно из худших решений в истории США

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Распоряжение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана - это "одно из худших внешнеполитических решений в американской истории". Такое мнение выразил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, выступая в воскресенье в эфире телеканала Fox News.
"Мы уходим из Афганистана, и в оставшиеся два дня наши военные будут делать все возможное, чтобы выполнить это ужасное решение. Это одно из худших внешнеполитических решений в американский истории", - отметил сенатор.
По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане хуже, чем во время вывода американских войск из Вьетнама в 1975 году.
"После того, как мы покинули Сайгон, во Вьетнаме не было никаких террористов, которые бы планировали теракты в США. Что же касается Афганистана, то мы оставляем страну с такими же проблемами, что мы взялись решить 20 лет назад, и я опасаюсь, что война с террористами продолжится", - пояснил Макконнелл.
"Террористы в Афганистане никуда не делись, они по-прежнему там, - продолжил лидер республиканского меньшинства в Сенате. - Они активизировались, они воодушевлены тем, что смогли поставить Америку на колени в Афганистане". Как считает Макконнелл, надо было оставить в этой стране небольшой контингент американских военнослужащих, которые бы и дальше оказывали поддержку афганской армии в противостоянии с радикальными исламистами.
После объявления в апреле Байденом о начале вывода войск из Афганистана движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и 15 августа вошло без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани, сложив с себя полномочия, покинул страну. Многие государства продолжают эвакуировать из кабульского аэропорта своих граждан, в том числе дипломатов, а также стремящихся выбраться из страны афганцев. По данным Белого дома, с 14 августа оттуда были вывезены самолетами 114,4 тыс. человек.
Около аэропорта Кабула 26 августа прогремели взрывы, устроенные террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами стали более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Как подчеркнул Байден, США, несмотря на эти теракты и угрозу новых, намерены завершить эвакуацию к 31 августа, как и было запланировано. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что Вашингтон продолжит координировать действия с талибами для обеспечения возможности вывоза людей из Афганистана и после 31 августа.