Reuters: основной штат посольства США покинул Кабул в ходе заключительного этапа эвакуации

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Основной штат американского посольства в Кабуле покинул столицу Афганистана во время завершающегося этапа эвакуации. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Агентство не уточняет, вылетел ли на родину временно поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. Как сообщила ранее газета The Washington Post, президент Джо Байден намерен к 31 августа успеть отозвать из Кабула всех американских дипломатов, в том числе и Уилсона. По оценке издания, отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что дипломатическое присутствие США в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан других стран и беженцев. Власти США намерены закончить операцию по эвакуации в установленный срок - к 31 августа.