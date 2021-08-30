Талибы заявили, что с 28 августа аэропорт Кабула охраняют отряды бойцов их спецназа

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернуло с 28 августа в аэропорту Кабула отряды бойцов специального назначения для осуществления контроля за воздушной гаванью. Об этом заявил в понедельник высокопоставленный представитель радикалов.

"Мы развернули отряды нашего спецназа в кабульском аэропорту два дня назад. Мы не нуждаемся в чьей-либо военной помощи. Если вдруг нам понадобится такая поддержка, мы изучим этот вопрос", - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Талибы в очередной раз подчеркнули, что "готовы самостоятельно обеспечивать безопасность в аэропорту Кабула после полного вывода оттуда американских сил".

Как сообщил телеканал со ссылкой на источники, с 31 августа "Талибан" намерен полностью взять под свой контроль столичную воздушную гавань. Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать зону безопасности в Кабуле для продолжения гуманитарных операций. Однако представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в интервью радиостанции France Inter заявил, что "в этом нет необходимости".