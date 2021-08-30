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Смена власти в Афганистане

В МИД Испании не готовы признать "Талибан", но и не исключили контактов с ним

По словам главы МИД королевства Хосе Мануэля Альбареса, необходимо решить, нужно ли поддерживать "оперативные контакты", чтобы иметь возможность продолжать вывозить из Афганистана сотрудничавших с Испанией местных жителей

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Испания не собирается признавать радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, но и не отвергает возможность диалога с ним. Об этом в понедельник сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес на внеочередном заседании комиссии по иностранным делам Конгресса депутатов (нижней палаты парламента), его слова передает агентство Europa Press.

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"Правительство [Испании] не рассматривает вопрос о признании режима, установленного при помощи силы [имеется в виду захват власти талибами]", - заявил министр. По его словам, необходимо решить, нужно ли поддерживать "оперативные контакты", чтобы иметь возможность продолжать вывозить из Афганистана сотрудничавших с Испанией местных жителей, доставлять гуманитарную помощь населению и "обеспечить соблюдение прав человека, в особенности прав женщин и детей".

В субботу два последних самолета ВВС Испании прибыли в страну из Дубая, тем самым завершив операцию по эвакуации людей из Афганистана. По данным правительства королевства, с 19 августа удалось вывезти более 2,2 тыс. человек. Почти 1,7 тыс. из них - это испанские военнослужащие, остальные - граждане других стран Евросоюза и США.

Теги
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