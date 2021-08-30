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Смена власти в Афганистане

США замедлили темпы эвакуации из Кабула по мере приближения дедлайна

Число вывезенных днем ранее граждан составило более 1 тыс. человек

ТАСС, 30 августа. Соединенные Штаты замедлили темпы вывода войск и эвакуации граждан из Афганистана. Как сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на Белый дом, число вывезенных днем ранее граждан составило более 1 тыс. человек.

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По его данным, в эвакуации были задействованы 26 военных самолетов, которые вывезли из Кабула приблизительно 1 200 человек. Еще 50 граждан были эвакуированы коалиционными рейсами. Согласно приведенной информации, с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 116,7 тыс. человек.

Как сообщили источники Fox News в Пентагоне, дедлайн вывода оставшихся американских войск и дипломатов из Афганистана назначен на вторник на 15:29 по восточному времени (23:59 по кабульскому времени, 22:29 мск). Американские войска полностью покинут территорию Афганистана впервые за 20 лет.

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