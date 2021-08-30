В Пентагоне заявили, что США не координировали удары по ИГ с "Талибаном"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не координировали свои авиаудары по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), Пентагон может и в будущем продолжить наносить подобные удары. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Ему был задан вопрос, продолжат ли США координировать свои действия против ИГ в Афганистане с "Талибаном" после того, как окончательно выведут войска из страны 31 августа.

По словам Кирби, до настоящего времени Пентагон занимался "абсолютно иной" координацией действий с "Талибаном", которая касалась исключительно эвакуации из аэропорта Кабула. "Не думаю, что для нас правильно было бы говорить о том, как будут выглядеть наши дистанционные средства борьбы с терроризмом в будущем, и как мы будем их применять. Достаточно сказать лишь то, что у нас есть такие возможности, мы продемонстрировали это за последние несколько дней ударами, которые не были скоординированы с "Талибаном", и мы можем делать это и дальше", - сказал представитель Пентагона.

Ранее в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о том, что нельзя исключать возможности новых авиаударов США по территории Афганистана.

Удары США в Афганистане

29 августа американские силы ударом с беспилотника уничтожили в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление ИГ). В результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным телеканала Al Jazeera, жертвами стали 12 человек.

Представителя талибов Билал Карими заявил, что США нарушили суверенитет республики, "проведя операцию на чужой земле". По его словам, американское руководство должно было заранее предупредить талибов о своих намерениях.

27 августа американские военные провели спецоперацию против боевика группировки "Исламское государство в Хорасане", который занимался организацией нападений. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в афганской провинции Нангархар.

26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из ИГ. Согласно последним данным, жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.