Проект резолюции СБ ООН содержит призыв к талибам обеспечить выезд из Афганистана

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Подготовленный Францией проект резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану содержит призыв к движению "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечить безопасный выезд из страны для афганцев и иностранцев, сообщил ТАСС в понедельник источник, знакомый с документом. Как ожидается, голосование по тексту состоится на заседании после 15:00 (22:00 мск).

Авторы проекта отмечают важность того, чтобы желающие могли покинуть Афганистан через различные пропускные пункты, в том числе аэропорт Кабула.

Кроме того, афганская территория не должна использоваться для угроз или нападений на другие страны, а также для укрытия террористов, планирования или финансирования терактов.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в понедельник встречу с постпредами стран "пятерки" Совета Безопасности.