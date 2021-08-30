{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Проект резолюции СБ ООН содержит призыв к талибам обеспечить выезд из Афганистана

Кроме того, афганская территория не должна использоваться для угроз или нападений на другие страны, сообщил источник

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Подготовленный Францией проект резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану содержит призыв к движению "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечить безопасный выезд из страны для афганцев и иностранцев, сообщил ТАСС в понедельник источник, знакомый с документом. Как ожидается, голосование по тексту состоится на заседании после 15:00 (22:00 мск).

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Хроника событий
Смена власти в Афганистане.

Авторы проекта отмечают важность того, чтобы желающие могли покинуть Афганистан через различные пропускные пункты, в том числе аэропорт Кабула.

Кроме того, афганская территория не должна использоваться для угроз или нападений на другие страны, а также для укрытия террористов, планирования или финансирования терактов.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в понедельник встречу с постпредами стран "пятерки" Совета Безопасности.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
В Литву прибыли более 50 польских полицейских для помощи в охране границы
Они на протяжении месяца будут участвовать в охране границы с Белоруссией, после чего их сменит новая команда
Читать полностью