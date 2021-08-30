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Смена власти в Афганистане

США обсуждают с международными партнерами работу аэропорта Кабула после 31 августа

Подобные переговоры ведутся также и в отношении региональных аэропортов, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут переговоры со своими международными партнерами относительно работы аэропорта в Кабуле после того, как 31 августа американские войска и дипломаты его покинут. Об этом в понедельник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Другим аспектом является аэропорт <...>, и мы в настоящее время работаем с партнерами в этом регионе над тем, как его держать в рабочем, операционном состоянии", - сказала она, добавив, что подобные переговоры ведутся также и в отношении региональных воздушных гаваней.

В ходе брифинга Псаки не стала называть точные сроки завершения вывоза из страны американских граждан и афганцев со специальными визами, заверив, что власти США и дальше продолжат работу над выдачей виз афганцам, которые помогали Соединенным Штатам.

Теги
АфганистанСШАПсаки, ДженСмена власти в Афганистане
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