В Белом доме не располагают информацией о жертвах удара в Кабуле

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Белый дом не может подтвердить информацию о гибели семи детей в результате удара американского беспилотника по предполагаемым террористам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка) в воскресенье, 29 августа. Об этом в понедельник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не могу прокомментировать или подтвердить эту информацию. США всегда стремятся избежать гражданских жертв. Я могу сказать, что, согласно заявлению Центрального командования, проводится расследование. Центральное командование также сообщало, что вслед за ударом беспилотника были последующие вторичные взрывы", - ответила она на вопрос журналиста о том, испытывает ли президент США Джо Байден такую же ответственность перед семьями погибших афганских детей, как перед семьями погибших американских военнослужащих.

Кроме того, Псаки вновь опровергла информацию о передаче "Талибану" (запрещенное в РФ движение) данных работавших на США афганцев, а также ответила на несколько вопросов относительно деталей встречи Байдена с родственниками погибших в аэропорту Кабула военнослужащих США.

Американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство". В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как сообщил в понедельник представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.