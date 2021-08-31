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Смена власти в Афганистане

Джонсон заявил, что члены СБ ООН продемонстрировали солидарность с народом Афганистана

Совет Безопасности выступает за безопасный выезд иностранцев и афганцев, имеющих на это право, и уважение прав человека в республике, отметил премьер-министр Британии

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Принятие резолюции Советом Безопасности ООН в понедельник свидетельствует о том, что международное сообщество солидарно с народом Афганистана. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, комментируя одобрение СБ ООН резолюции по Афганистану, соавторами которой выступили Великобритания и Франция.

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"Сегодняшняя резолюция СБ ООН, внесенная Великобританией совместно с нашими союзниками, дает ясно понять, что международное сообщество проявляет солидарность с афганцами", - написал глава британского правительства в Twitter в понедельник вечером. "Мы будем говорить единым голосом, выступая за безопасный выезд [иностранцев и афганцев, имеющих на это право], гуманитарный доступ и уважение прав человека", - добавил Джонсон.

В принятой резолюции содержится призыв к захватившему в республике власть движению "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи, предостерегает от использования афганской территории для угроз или нападения на другие страны. За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались.

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АфганистанВеликобританияДжонсон, БорисСмена власти в Афганистане
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