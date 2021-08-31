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Смена власти в Афганистане

Трамп заявил, что США перед уходом полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане

Это величайшее унижение в истории страны, считает бывший президент США

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. США подверглись военному унижению в Афганистане, поскольку на заключительном этапе своего пребывания там полностью утратили контроль над ситуацией. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала One America News Дональд Трамп.

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"Соединенные Штаты полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане. Их бомбят, обстреливают ракетами, убивают множество людей - 200 человек два дня назад и по меньшей мере 13 [американских] морских пехотинцев и моряков, потому что раненые все еще находятся в тяжелом состоянии. Это величайшее унижение в истории моей страны - и военное унижение, и психологическое", - сказал он.

В последние две недели Трамп неоднократно критиковал администрацию своего преемника Джо Байдена за происходящее в Афганистане. Заключивший сделку с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе войск экс-президент утверждает, что не допустил бы такого хаоса и гибели людей при эвакуации.

Теги
СШАТрамп, ДональдСмена власти в Афганистане
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