Трамп заявил, что США перед уходом полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. США подверглись военному унижению в Афганистане, поскольку на заключительном этапе своего пребывания там полностью утратили контроль над ситуацией. Такое мнение выразил в понедельник в эфире телеканала One America News Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты полностью потеряли контроль над ситуацией в Афганистане. Их бомбят, обстреливают ракетами, убивают множество людей - 200 человек два дня назад и по меньшей мере 13 [американских] морских пехотинцев и моряков, потому что раненые все еще находятся в тяжелом состоянии. Это величайшее унижение в истории моей страны - и военное унижение, и психологическое", - сказал он.

В последние две недели Трамп неоднократно критиковал администрацию своего преемника Джо Байдена за происходящее в Афганистане. Заключивший сделку с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе войск экс-президент утверждает, что не допустил бы такого хаоса и гибели людей при эвакуации.