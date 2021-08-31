Талибы оценят техническое состояние аэропорта Кабула для возобновления полетов

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Члены радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) проводят оценку и проверку технического состояния международного аэропорта Кабула, после того как страну покинули последние иностранные военные, отвечавшие за работу воздушной гавани. Как заявил телеканалу Al Jazeera во вторник представитель движения Забихулла Муджахид, талибы планируют вскоре возобновить прием и отправку самолетов.

"Сейчас мы оперативно занимаемся налаживанием работы аэропорта. Проводится оценка и проверка технического состояния [воздушной гавани], в частности, для того, чтобы возобновить международное и внутреннее авиасообщение", - сказал Муджахид.

"Мы разбираем технические проблемы [аэропорта] и обдумываем, справимся ли мы с этими проблемами самостоятельно", - пояснил он, отвечая на вопрос по поводу сотрудничества с Катаром или Турцией для обеспечения функционирования столичного аэропорта.