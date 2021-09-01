Талибы заявили, что отбили один район у сил сопротивления в Панджшере

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) отбило у сил сопротивления в северной афганской провинции Панджшер еще один район. Об этом сообщило в среду афганское информационное агентство Bakhtar со ссылкой на радикальное движение.

Отмечается, что речь идет о районе Шутул. Агентство сообщает, что были убиты десять бойцов сопротивления, еще несколько были ранены. Кроме того, талибы захватили два танка, бронемашину и боеприпасы.

Заявлений со стороны сил сопротивления пока нет.

Ранее в среду глава Комиссии по руководству "Талибана" Амир Хана Моттаки заявил, что переговоры между талибами и сопротивлением в Панджшере провалились. Агентство Ашвака сообщает, что столкновения между силами сопротивления и боевиками радикального продолжаются в разных районах провинций Панджшер, Парван и Баглан.

Во вторник представители радикалов выступили с утверждением, что им удалось захватить три важных района и перевалы Панджшера и что в ближайшее время они объявят "о полной победе". Позднее силы сопротивления опровергли данную информацию.