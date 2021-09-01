Талибы назначили губернатора провинции Панджшер

ТАСС, 1 сентября. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило нового губернатора северной афганской провинции Панджшер, где сконцентрированы силы сопротивления талибам. Об этом в среду сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя руководства движения Амира Хана Мутаки.

Отмечается, что талибы призвали сопротивление присоединиться к движению, чтобы избежать столкновений.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. К настоящему моменту талибы назначили исполняющих обязанности ряда министров, а также почти всех губернаторов провинций и многих мэров городов.