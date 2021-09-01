Посольство Афганистана в Москве не комментирует возможность замены флага

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан по-прежнему поднят над посольством этой страны в Москве на улице Поварская, убедился в среду корреспондент ТАСС.

В диппредставительстве в ответ на вопрос ТАСС отметили, что не комментируют возможность замены флага.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.