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Смена власти в Афганистане

Посольство Афганистана в Москве не комментирует возможность замены флага

Над зданием посольства по-прежнему поднят черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан
Здание посольства Афганистана в Москве Андрей Берец/ТАСС
Описание
Здание посольства Афганистана в Москве
© Андрей Берец/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Черно-красно-зеленый флаг Исламской Республики Афганистан по-прежнему поднят над посольством этой страны в Москве на улице Поварская, убедился в среду корреспондент ТАСС.

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В диппредставительстве в ответ на вопрос ТАСС отметили, что не комментируют возможность замены флага.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

Теги
АфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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