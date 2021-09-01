Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт продолжит отстаивать права венгров на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Будапешт продолжит защищать права венгров, проживающих на территории Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Несмотря на какое бы то ни было внешнее давление, у нас есть государственная позиция. Она заключается в следующем: во-первых, мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины, во-вторых, мы не считаем, что конфликт на юго-востоке Украины может быть оправданием для украинских властей с точки зрения нарушения языковых прав венгров, - сказал он. - Мы указываем на необходимость защищать и уважать права нашего национального меньшинства на Украине. Венгерское меньшинство, безусловно, относится к числу коренных народов Украины, поскольку наше сообщество живет там на протяжении многих веков. Они не являются мигрантами, они всегда жили там. Поэтому мы ни в каком виде не принимаем нарушение их прав".

По словам министра, начиная с 2017 года события на этом направлении развиваются в негативном ключе. "Мы продолжаем контакты с украинскими властями и всегда будем продолжать, потому что считаем, что нужен прямой диалог: если его не будет, то ничего не получится. Однако те права, которые были у венгров до 2017 года, не были им возвращены", - добавил он.

При этом Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии относительно прав этнических меньшинств на Украине никак не связана с двусторонними отношениями Москвы и Будапешта. "Я всегда говорил нашим западным коллегам, что эта наша позиция по правам этнических меньшинств никак не связана с нашими отношениями с Россией. Мне часто говорят, что наша позиция относительно венгерского меньшинства на Украине радует Россию. Но я говорю, что для меня это не имеет значения, потому что причина, по которой я защищаю права венгров на Украине, не имеет никакого отношения к России. Это очень сложная картина", - резюмировал министр.