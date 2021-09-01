Афганские авиавласти ведут работы в аэропорту Кабула по возобновлению рейсов

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Авиационные власти Афганистана проводят технические работы в аэропорту Кабула для скорейшего возобновления коммерческих рейсов в воздушную гавань и из нее. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении управления гражданской авиации страны.

"Техническая группа управления гражданской авиации занимается настройкой радиолокационной системы и проводит другие технические работы в Международном аэропорту Хамида Карзая", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В нем также отмечается, что, как только радар для ведения наблюдения в воздушной гавани будет налажен, авиасообщение сразу восстановится. "Мы намерены решить все проблемы аэропорта, и в ближайшее время гражданские и коммерческие рейсы будут функционировать в обычном режиме", - резюмируется в тексте.

В среду в Кабул из Катара прибыл самолет с техническими специалистами для помощи в возобновлении работы аэропорта. В свою очередь авиавласти Афганистана ранее обратилось к гражданским лицам и журналистам с просьбой воздержаться от посещения территории аэропорта.

Как заявил во вторник представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид, после завершения процесса вывода иностранного военного контингента из Афганистана талибы оценивают техническое состояние столичного аэропорта для налаживания его работы и возобновления международного и внутреннего авиасообщения. Согласно сведениям телеканала Al-Jazeera, руководство движения планирует восстановить работу аэровокзала в течение около 10 дней, однако не исключено, что на это потребуется больше времени ввиду повреждения и захламления терминалов, ангаров и стоянок для воздушных судов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.