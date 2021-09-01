Конгрессмен из Оклахомы угрожал дипломатам США в Душанбе, пытаясь попасть в Афганистан

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин устроил скандал сотрудникам американского посольства в Таджикистане, требуя от них помочь ему обойти местное законодательство, чтобы вывезти на вертолете из Афганистана пятерых граждан США. Об этом сообщает в среду газета The Washington Post .

По данным издания, Маллин, который в прошлом был профессиональным бойцом смешанных единоборств, требовал по телефону от сотрудников посольства США в Душанбе, чтобы они помогли ему ввезти на территорию страны "огромную сумму денег наличными", обойдя тем самым таджикское законодательство. На эти деньги конгрессмен намеревался арендовать вертолет, чтобы вывезти с территории соседнего Афганистана пятерых американцев - женщину и ее четырех детей, которым не удавалось покинуть страну на эвакуационных рейсах.

По данным источников газеты, конгрессмен получил от американских дипломатов отказ, из-за чего пришел в ярость и начал угрожать послу США и другим работникам дипмиссии.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Маллин отправился в Грецию и просил у Пентагона разрешения выехать оттуда в Афганистан, но также получил отказ. По данным The Washington Post, по состоянию на вечер вторника властям США не было известно местонахождение конгрессмена. Как заявила в свою очередь его пресс-служба, Маллин "был и остается полностью в безопасности" и он "продолжит делать все, что в его силах, чтобы вернуть всех американцев из зоны боевых действий, которую оставил президент [США Джо] Байден". Его представители не уточнили, где именно сейчас находится законодатель. "Сказать, что это крайне опасно - это ничего не сказать", - отметил в свою очередь изданию представитель Госдепартамента, говоривший на условиях анонимности.

Ранее два других члена Палаты представителей Конгресса США - демократ Сет Моултон и республиканец Питер Мейер - посетили без предупреждения аэропорт Кабула, фактически помешав своими действиями эвакуации людей, поскольку военным США пришлось выделять отдельные ресурсы для обеспечения безопасности политиков. Конгрессмены, которые в свое время служили в составе американских войск в Ираке, никому не говорили о своих планах до момента вылета и добрались до Афганистана чартерным рейсом. Обратно же их вывозили уже военным самолетом, так что фактически они заняли места эвакуируемых. Сами законодатели утверждали, что прибыли в Кабул, чтобы осуществлять надзор за тем, как проводится эвакуация.

США 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили контроль над Кабулом.