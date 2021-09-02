Байден выразил признательность эмиру Кувейта за помощь при эвакуации людей из Афганистана

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду в телефонном разговоре выразил признательность эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу Ас-Сабаху за содействие при проведении эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер отметил "щедрую помощь Кувейта при эвакуации из Афганистана американцев, дипломатического персонала США и ряда стран из числа партнеров, а также уязвимых афганцев". Президент и эмир подчеркнули "важность продолжения взаимодействия при решении проблем в регионе".

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.