Telegraph: МИД Великобритании в июле предупреждали о возможности быстрой победы талибов

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. МИД Великобритании был предупрежден еще в конце июля о возможной быстрой победе радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом информировала в среду газета The Daily Telegraph .

Издание ознакомилось с датированным 22 июля шестистраничным документом, который был подготовлен в одном из департаментов Форин оффиса. Как отмечается в статье, в нем содержалось предупреждение, что афганские силы безопасности могут пасть, а Великобритании, возможно, придется закрыть свое посольство в Кабуле. The Daily Telegraph указывает, что доклад был передан руководству ведомства за три недели до падения столицы Афганистана и за две недели до того, как глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб улетел на отдых на Крит. Позже министр был подвергнут ожесточенной критике оппозиции за то, что был в отпуске в тот момент, когда ситуация в Афганистане начала развиваться с огромной скоростью, а талибы в итоге пришли к власти.

В документе, выдержки из которого приводятся в статье, в частности, говорится: "Мирные переговоры зашли в тупик, а вывод войск США и НАТО приводит к быстрому продвижению "Талибана". Это может привести к падению городов, развалу сил безопасности, возвращению "Талибана" к власти, массовому перемещению людей и значительным гуманитарным проблемам. Посольству, возможно, придется закрыться, если ситуация с безопасностью будет ухудшаться". Источник в МИД сообщил газете, что Рааб вряд ли читал этот доклад.

МИД Великобритании отверг предположения, что информация, содержавшаяся в этом документе, "в какой-нибудь мере противоречит нашей детальной оценке ситуации в Афганистане или нашей публичной позиции на протяжении всего кризиса".

Выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента, где доклад был впервые упомянут, Рааб признал, что разведывательное сообщество Великобритании считало маловероятным захват власти в Кабуле боевиками радикального движения "Талибан". "Этот прогноз гласил, что после вывода войск к концу августа мы увидим неуклонное ухудшение ситуации на земле, но падение Кабула в этом году считалось маловероятным. Эту точку зрения разделяли союзники по НАТО", - пояснил министр.