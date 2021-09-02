Боевики "Аль-Каиды" присоединились к талибам, начавшим операцию в Панджшере

КАИР, 2 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) присоединились к отрядам захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое начало военную операцию по установлению контроля над не подчинившейся им северной провинцией Панджшер. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya .

"Боевики подразделений "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану", осуществляющему атаки на Панджшер", - приводит телеканал слова представителя фронта национального сопротивления.

Как сообщал ранее катарский телеканал Al Jazeera, из-за провала начавшихся на прошлой неделе мирных переговоров талибы начали военную операцию против сопротивления в Панджшере.

Между тем представитель ополченцев Фахим Дашти заявил ТАСС в четверг, что сопротивление привержено мирному урегулированию, но было готово к тому, что радикалы развяжут войну. По его словам, в результате боестолкновений в течение последних двух дней талибы уже потеряли около 350 человек, еще 35 их боевиков были взяты в плен.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.