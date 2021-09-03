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Смена власти в Афганистане

В ООН заявили об отсутствии массового притока афганских беженцев в Пакистан и Иран

Перемещения на границах тщательно регулируются, отметил официальный представитель Управления верховного комиссара организации по делам беженцев Бабар Балох

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) пока не зафиксировало массового притока афганцев в Пакистан и Иран. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Бабар Балох.

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Он отметил, что, согласно сведениям, поступающим с ряда пунктов пересечения границы, "у афганцев по-прежнему имеется возможность для перехода в Пакистан, Иран и другие места", и это перемещение "тщательно регулируется" на границах. "Необходимо иметь при себе документы: это может быть удостоверение личности, паспорт или виза", - пояснил Балох.

По его словам, переходы открыты в обе стороны, в зависимости от правил на конкретных пограничных пунктах и графика их работы. Люди движутся в обоих направлениях. "Но мы не видели широкого притока беженцев, то есть большого числа прибывающих в Пакистан, Иран и другие места", - констатировал официальный представитель и добавил, что в настоящее время в УВКБ "анализируют причины этого".

Теги
АфганистанИранПакистанСмена власти в Афганистане
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